Yunanistan'daki orman yangınları Atina'nın dış mahallelerine yaklaştı
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Ülke, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu
12/08/2024
Yunanistan'daki orman yangınları Atina'nın dış mahallelerine yaklaştı Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Ülke, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu
Yunanistan'da meydana gelen orman yangınının Atina yakınlarına yaklaştığı bildirildi.
2'si itfaiyeci 15 kişi yaralandı
Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi. Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.12/08/2024 20:50