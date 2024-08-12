Yunanistan'daki orman yangınları Atina'nın dış mahallelerine yaklaştı Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Ülke, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu

Yunanistan'da meydana gelen orman yangınının Atina yakınlarına yaklaştığı bildirildi.

2'si itfaiyeci 15 kişi yaralandı

Vathrakogiannis, şu ana kadar 2 itfaiyeci ve 13 vatandaşın hafif yaralandığını söyledi. Atina Tabipler Birliği, yangın bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlıkları olan bireyleri, yaşlıları, hamile kadınları, küçük çocukları ve solunum ile kalp problemleri yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.