Yunanistan'daki selde suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor

Yunanistan'da eylülde sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki su birikintilerinin sağlık için ciddi tehdit oluşturduğu bildirildi.

Batı Attica Üniversitesi Öğretim Üyesi Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı Dr. Konstandinos Delezos, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, su birikintilerinin taşıdığı risklere karşı halkı uyardı.

Suya karışan akü, fotovoltaik gereçler, tarım ilaçları, haşere ilaçları gibi kimyasal maddelerin kamu sağlığını tehdit ettiğini belirten Delezos, bu sularda plastik çizmelerin bile eridiğini ifade etti.

Delezos, kimyasalların suyun içinde birbirleriyle tepkimeye girmesinin tehlikeli karışımlar ortaya çıkardığını kaydederek bölgede suyla temas etmek zorunda kalanların su geçirmez özel kıyafetler giymesi uyarısında bulundu.