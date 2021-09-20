Yunanistan'daki sığınmacı kampında yangın

Yunanistan'ın Samos adasındaki Vathy göçmen kampında yangın çıktı. Yüzlerce kişi yakında kapatılacak olan kamptan tahliye edildi.

ads ads ads
20/09/2021

ads
ads
ads
Yunanistan'daki sığınmacı kampında yangın

Yunanistan'ın Samos adasındaki Vathy göçmen kampında yangın çıktı. Yüzlerce kişi yakında kapatılacak olan kamptan tahliye edildi.

Yunanistan Göç Bakanlığı, Samos adasındaki Vathy göçmen kampında büyük bir yangın çıktığını açıkladı.

Bakanlık, "Kampın batısındaki terk edilmiş barakalarda yangın çıktığı için hala orada olanlar için bir tehlike yok. Kalanlar da tahliye edildi." açıklaması yaptı.

Aralarında ağlayan çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Vathy kampı yakınlarındaki bir otoparkta toplandı.

Yetkililere göre ıssız bir bölgede başlayan yangını kontrol altına almak için olay yerine altı itfaiye aracı gönderildi.

Kamp bu hafta kapatılacaktı, ancak transfer edilmeyi bekleyen 300 ila 500 göçmeni barındırıyordu.

 

20/09/2021 12:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Düzensiz Göçmenler, Yunanistan, yangın
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.