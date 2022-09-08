Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi

Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci Tanasis Kukakis, hükümetle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine çalıştığı sırada telefonunun dinlendiğini, ülkede bu tür olayların sürmesini beklediğini belirtti.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında oluşturulan araştırma komitesinde, Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci Tanasis Kukakis'in katılımıyla oturum düzenlendi.

Oturumda finans muhabiri olduğunu belirten Kukakis, hükümetin 2019'da ceza ve vergi hukukuyla ilgili yaptığı değişikliklerin kara para aklama ve yolsuzluk iddialarıyla ilişkisini araştırdığı sırada telefonunun dinlendiğini öğrendiğini söyledi.

Financial Times'ta bu konularla ilgili çıkan yazılarının 2020'de Yunan hükümeti tarafından tepkiye neden olduğunu aktaran Kukakis, hükümet yetkililerinin gazetenin editörlerine mektuplar gönderdiğini ancak onlardan beklenilen yanıtı alamadığını anlattı.

Kukakis, bunun üzerine hükümetin Haziran 2020'de "milli güvenlik" gerekçesiyle telefonunu konvansiyonel yöntemlerle, 18 Temmuz 2021'de ise "predator" casusluk yazılımıyla dinlemeye başladığını ve bunun 24 Eylül 2021'e kadar sürdüğünü kaydetti.

Yunan hükümetinin bunu inkar ettiğini ifade eden Kukakis, AP milletvekili Nikos Andrulaki'nin telefonu da dinlenmemiş olsaydı, kendi durumunun sıradan bir örnek olarak kalacağını söyledi.

Kukakis, soruşturmanın devam ettiğini ve kendisi gibi pek çok örneğin daha çıkacağından emin olduğunu vurguladı.

AP vekilleri de Yunan yetkilileri adli süreçte aksaklık olmadığı söylemleri yerine dinlenen kişilerden özür dilemeleri gerektiği konusunda eleştirdi.

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, kanıtların yok edilme, Yunan makamlarının (Predator casus yazılımını meydana getiren) Intellexa şirketinin bürolarına baskın yaparak malzemelere el koyma ihtimaline değindi.

(AA/FG)

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08/09/2022 20:02