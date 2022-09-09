Yunanistan’dan 4.5 kilo hintkeneviri ithal ettiler

Güney Kıbrıs'ta 23 ve 27 yaşlarındaki 4 Rum, Yunanistan’dan 4 kilo 405 gram hintkeneviri ithal etmekten tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum gençlerin dün Limasol’da, Rum polisinin düzenlediği operasyonla, Yunanistan’dan gönderilen ev eşyalarını tutuldukları antrepodan teslim aldıktan sonra tutuklandığını yazdı. Ev eşyalarının içerisinden naylon poşetler içerisinde 4 kilo 405 gram hintkeneviri türünde uyuşturucu çıktı.

Evlerinde yapılan aramada hassas terazi, az miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız hava tabancası bulunan gençler tutukluluk emri için bugün hâkim karşısına çıkarılacak

Bu habere tepkiniz:



09/09/2022 11:14