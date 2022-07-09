Yunanistan'dan, Abe için taziye mesajı

Yunanistan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Saldırıyı "korkunç ve acımasız" olarak tanımlayan Miçotakis, "Çok büyük katkıları oldu. Bu suç, demokrasiye yapılmış bir saldırıdır." paylaşımında bulundu.

Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

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09/07/2022 13:24