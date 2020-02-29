Yunanistan’dan mülteci açıklaması: 4 bin kişi geri çevrildi

Türkiye’nin İdlib’de 36 şehit verdiği saldırının ardından mültecilere sınırı açma kararının ardından hareketlilik sürüyor. Yunanistan sınırında polis ve göçmenler arasında zaman zaman çatışmalar meydana gelirken, Yunan polisi gazla müdahalede bulunuyor.

Atina’dan da konuyla ilgili son gelişmelere dair açıklama geldi. Reuters’ın geçtiği habere göre Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas sınırdaki durumla ilgili son sayıları paylaştı.Petsas, “Hükümet sınırları korumak için elinden geleni yapacak” derken, 24 saatte ülkeye girmeye çalışan 4 bin kişinin geri çevrildiğini öne sürdü.





29/02/2020 12:57