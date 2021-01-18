Yunanistan'dan normalleşme adımı: Dükkanlar açılıyor

Yunanistan'da yaklaşık üç aydır kapalı olan, sadece Noel sürecinde kapıda teslim uygulamasına izin verilen dükkanlar bugünden itibaren müşterilerine kapılarını açıyor.



İlgili numaraya SMS gönderilmesinin ardından sokağa çıkabilecek olan müşterilere alışveriş için iki saat süre tanınıyor. Bu süre içerisinde alışıldık sosyal mesafe ve maske kuralları da geçerliliğini sürdürüyor.

100 metrekareye kadar olan dükkanlarda 4 kişiye izin verilirken, 100 metrekarenin üzerindeki her 25 metrekare için bir müşteriye daha izin veriliyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise kapıda teslim seçeneği ile alışveriş imkanı tanınıyor.



Bugünden itibaren kuaförler, güzellik merkezleri ve araç muayene istasyonları da randevu ile tekrar hizmet vermeye başlayacak. Semt pazarlarında endüstriyel ürünlerin satılmasına da artık izin verilecek. Dükkanların kapalı olduğu süreçte haksız rekabet olmaması adına semt pazarlarında bu tür satışlara izin verilmiyordu.

İNDİRİMLERLE RAFLAR BOŞALACAK



Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında lokanta, kafe, bar, restoran ve perakende satış mağazalarının kapatıldığı ülkede, işletmeciler ve esnaf endişeli. Ülke genelinde yılda iki kez yapılan indirim sürecinden biri olan kış indirimi 11 Ocak'ta başladı. Bu yıl 27 Şubat'a kadar sürmesi planlanan indirim günlerinin esnafa yıl boyu karşılaştığı kayıpların telafisi için umut olması bekleniyor. İndirim süresince bir çok üründe yüzde 80'lere varan indirim ile aylardır dolu olan rafların boşaltılması hedefleniyor.

İnsanlara “önce sağlık” dedirten Covid-19 tüm dünyayı kasıp kavururken, bir yandan da bir çok ülkenin ekonomisinde büyük kayıplara yol açtı. Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin ekonomisini zor duruma soktuğu ülkelerden biri de Yunanistan oldu.

KARANTİNANIN MALİYETİ AYDA 3 MİLYAR EURO



Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis'in yaptığı açıklamaya göre, karantina tedbirlerinin Yunanistan ekonomisine aylık maliyeti 3 milyar euro'yu buldu. Turizm ve yeme-içme sektöründeki küçülmenin de önümüzdeki aylarda işsizliği tetiklemesinden endişe ediliyor.

Ekonomisinin temel taşlarından biri turizm olan Yunanistan'a ait hava limanlarındaki yolcu sayısı 2020'nin ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 74,3 düşüş göstererek 9 milyonda kaldı.

AŞI SERTİFİKASI UYGULAMASI



Başbakan Kiryakos Miçotakis ise geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta turizmi tekrar canlandırabilmek için “aşı sertifikası” önerisini gündeme getirmişti. Miçotakis, seyahat için bir zorunluk olmasa da Covid-19 aşısı yaptırmanın seyahatlerdeki test zorunluluğu ve mecburi karantina süreci gibi zorlukları ortadan kaldıran bir kolaylık olmasını önerdi. Bu öneriye göre, Avrupa Birliği ortak bir aşı sertifikası uygulamasına geçerse Covid-19 aşısı olanlar, ellerindeki sertifika ile test olmadan ve karantinada beklemeden AB sınırları içerisinde rahatça seyahat edebilecek. 2020 yaz turizm sezonunu pandemi nedeniyle beklentilerin altında tamamlayan Yunanistan 2021 yılında aynı kaybı yaşamamak için bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Derya Özcan/NTV



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18/01/2021 10:27