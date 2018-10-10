Yunanistan'dan şok ABD'ye üs teklifi!

Yunan basını dün ABD'nin Washington'da temaslarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ABD'li mevkidaşına şaşırtıcı bir öneride bulunduğunu yazdı. Ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, Kammenos'un "Dedeağaç ve Volos'taki askeri varlığınızı genişletin" dediğini aktardı.

Türkiye ile peş peşe kriz yaşadıktan sonra Yunanistan ile yakınlaşma çabası içinde olan ABD ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı… Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan bir haber, önceki gün ABD'nin başkenti Washington'a giden Yunan Dışişleri Bakanı Panos Kammenos'un ABD'li mevkidaşı James Mattis'e bir öneride bulunduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre Kammenos, bir dönem ABD'nin de gündeminde olan Yunanistan'a askeri üs kurma planını gündeme getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'nda Mattis ile bir araya gelen Kammenos'un, “Yunanistan'ın kendisini ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiki olarak gördüğünü söylemek isterim. Yunanistan için ABD'nin askerlerini Yunanistan'da bulundurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dediği aktarıldı. Kammenos'un bununla da kalmayarak ABD askerinin bölgedeki varlığını kuvvetlendirmesi gerektiğini de söylerken, “ABD, askeri gücünü sadece Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Alexandropuli (Dedeağaç) bölgelerinde de kuvvetlendirmeli” dedi.

Yunanistan, F-16'ların güncellenmesi için 1.5 milyar dolarlık bütçe ayırma ve savunma bütçesini artırma kararı alırken, Mattis'in bu karardan dolayı memnun olduğu aktarıldı.