HABER KIBRIS

ad

Yunanistan'dan Türkiye İle "Cesur Bir Yeni Başlangıç" Mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak." dedi. 

ads
30/07/2019

ads
Yunanistan'dan Türkiye İle "Cesur Bir Yeni Başlangıç" Mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak." dedi. 
Üç hafta önce iktidara gelen Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaparak, Rum lider NikosAnastasiadis ile Lefkoşa'da bir araya geldi. İki günlük çalışma ziyareti için Ada'da bulunan Miçotakis gerçekleştirdiği çeşitli temasların ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. 
Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, Yunanistan, iriakos Miçotakis, , Kiriakos Miçotakis
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.