Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi

Yunanistan'ın son kralı Konstantinos'un dün akşam saatlerinde evinde felç geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

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07/01/2023

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Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi


Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan 82 yaşındaki eski Kral Konstantinos, Hygeia Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Konstantinos, son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 2021 yılında aspirasyona bağlı akciğer ödemi ve kısmi felç geçirmişti. Tekerlekli sandalyede yaşayan eski Kral Konstantinos'un son olarak Atina'da eşi Anna Maria, eski İspanya Kraliçesi Sofia ve yakınları ile birlikte 19 Ekim 2022 tarihinde vatandaşlara göründüğü belirtildi.

Konstantinos 1964-1973 yılları arasında krallık yapmış ardından monarşinin kaldırılması ile krallığı sona ermişti.

07/01/2023 13:40
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TAGS: Yunanistan, kral, haber
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