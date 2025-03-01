Yunanistan’ın Tembi bölgesinde meydana gelen tren kazasında ölenler anıldı

Yunanistan’ın Tembi bölgesinde meydana gelen ve aralarında iki Kıbrıslı Rum öğrencinin de bulunduğu 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası faciasının ikinci yıl dönümü nedeniyle dün Güney Kıbrıs’taki kentlerde de çeşitli anma ve protesto etkinlikleri düzenlendi.

“Philenews” ve diğer sitelerde yer alan haberlerde binlerce kişinin ellerindeki pankartlarla tren kazasında ölenleri anmak için dün akşamüzeri Lefkoşa Rum kesiminde yer alan Elefteriya Meydanı'nda toplandığı belirtildi.

Benzer etkinliklerin Larnaka, Limasol ve Baf’ta da düzenlendiği belirtirken, etkinliklere katılan vatandaşların tren kazasının 57 kurbanı için adalet istediği belirtildi.

Anma ve protesto etkinliklerine katılanların bu trajedinin unutulmaması ve üzerinin örtülmemesi için hesap verilmesini talep ettikleri kaydedildi.