Yunanistan'ın yeni bakanı Kıbrıs Rum kesiminden

Yunanistan'da yeni kurulan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığa GKRY'den siyasetçi getirildi. Yunanistan anayasasına göre bakanların Yunan vatandaşı olmak zorunluluğu nedeniyle bakan olarak atanan Stilyanidis'e onursal vatandaşlık verileceği bildirildi.

Yunanistan'da yeni kurulan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) siyasetçi bir siyasetçi olarak belirlendi. Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu yaptığı basın açıklamasında yeni İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı'nın 2014-2019 döneminde Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi olarak görev yapan Hristos Stilyanidis olacağını açıkladı.

ONURSAL VATANDAŞLIK VERİLECEK

Yunanistan anayasasına göre bakanların Yunan vatandaşı olma zorunluluğu bulunurken, İkonomu, bu görevi üstlenebilmesi için Güney Kıbrıs Rum kesiminden siyasetçiye onursal vatandaşlık verileceğini kaydetti.

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06/09/2021 14:22