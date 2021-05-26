Yunanistan'la aşı kartı sorunu giderildi

Rum tarafının verdiği kovid aşı kartları ve bunların Yunan makamları ve/veya başka Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilip edilmediği konusunda son günlerde yaşanan karışıklığın, en azından Yunanistan’la ilgili olarak çözüldüğünün görüldüğü ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Alphanews.Live’e yaptığı açıklamada, Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki’yle iletişime geçtiğini ve kendisine aşı kartlarının kabul edilmemesi gibi bir durum olmadığının açıklığa kavuşturulduğunu söyledi.

Rum Turizm Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Papaharalambus ise açıklamasında, Yunanistan’la ortaya çıkan sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Rum tarafının verdiği aşı kartının diğer Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilip edilmediği sorusuna karşılık ise Papaharalambus, AB’nin “yeşil sertifikaya” ilişkin tüzüğü geçerli olana kadar her ülkenin kendi kriterlerini ortaya koyduğunu ve vatandaşların da bu ülkelere seyahat etmeden önce bu kriterleri incelemesi gerektiğini dile getirdi.

Bu habere tepkiniz:



26/05/2021 14:17