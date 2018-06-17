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Yunanistan'la Makedonya isim konusunda anlaştı

Yunanistan ve Makedonya arasında yaşanan 'isim sorunu' nedir?

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17/06/2018

Yunanistan'la Makedonya isim konusunda anlaştı
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Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı.

Yunanistan ve Makedonya arasında varılan anlaşmaya göre, ülkenin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilirken, Avrupa Birliği (AB) katılım müzakereleri ve NATO üyeliğinin yolu açılacak.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

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TAGS: yunanistan, makedonya
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