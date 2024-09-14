Yunanistan’la organ nakli konusunda anlaşma

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14/09/2024

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Yunanistan’la organ nakli konusunda anlaşma

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Damianos, dünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 19 Eylül’de Yunanistan’la imzalanması söz konusu olan böbrek ve akciğer nakilleriyle ilgili anlaşmaların, bakanlar kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında söz konusu anlaşmaların organ nakilleri alanında oldukça önemli gelişmelerden ibaret olduğunu dile getiren Damianos, bu anlaşmalarla hasta bakımının iyileştirilmesi ve uyumlu donör bulma şansının artırıldığını ekledi.

14/09/2024 12:46
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TAGS: Yunanistan’la organ nakli konusunda anlaşma
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