Yunus Akgün 55 milyonluk imzayı atıyor

Galatasaray, yıldız futbolcusu Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Buna göre Yunus Akgün, yeni kontratıyla maaşını 1.5 milyon euroya çekecek.

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31/12/2024

Yunus Akgün 55 milyonluk imzayı atıyor

Galatasaray formasıyla ligin ilk yarısına damga vuran Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Yunus Akgün ile yeni kontrat konusunda el sıkışan Galatasaray yönetimi, bu anlaşmayı resmiyete dökecek.

Öte yandan milli futbolcunun yeni sözleşmesiyle alacağı maaş da belli oldu.

Buna göre Yunus Akgün yeni kontratıyla 1.5 milyon euro değerinde Türk Lirası kazanacak.

Öte yandan Avrupa ekiplerinin kıskacında olan Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde ayrılığına izin verilmeyecek. Başarılı futbolcu sezon sonuna kadar takımda tutulacak.

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