Yunus Akgün attı, Leicester City turladı

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham'ı 3-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Leicester City'nin 2. golünü milli futbolcu Yunus Akgün kaydetti.

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28/01/2024

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Yunus Akgün attı, Leicester City turladı

İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) 4. turunda Leicester City, Birmingham ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan  Leicester City, adını 5. tura yazdırdı.

Maçın golleri, 47. dakikada Jamie Vardy, 72. dakikada Yunus Akgün ve 88. dakikada Dennis Praet'tan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Yunus Akgün, maçın 81. dakikasında yerini Arjan Raikhy'ye bıraktı.

28/01/2024 08:56
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TAGS: Yunus Akgün, Leicester City
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