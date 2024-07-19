Yunus Akgün için Avrupa'dan gelen teklif ortaya çıktı

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün transferi için Hellas Verona harekete geçti. İtalyan basını, Verona'nın 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a yaptığı teklifi açıkladı.

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndü.

Di Marzio geçtiğimiz günlerde Hellas Verona'nın Yunus Akgün ile ilgilendiğini açıklamıştı.

Bir başka İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Verona'nın Galatasaray'a yaptığı teklifi açıkladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Hellas Verona, Yunus Akgün için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Haberde ayrıca Yunus Akgün'ün Verona'nın transfer listesinde üst sıralarda olduğu belirtildi.

Yunus Akgün, A Milli Takım'ın çeyrek final oynadığı EURO 2024'te de forma giydi.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de 74 maça çıktı ve 10 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.