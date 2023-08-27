Yunus Akgün, Leicester City'ye transfer oldu

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ads ads ads ads
27/08/2023

ads
Yunus Akgün, Leicester City'ye transfer oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

27/08/2023 12:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Yunus Akgün, Leicester City’ye transfer oldu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.