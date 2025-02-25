Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: Daha yeni sahalara dönmüştü
Galatasaray'da Yunus Akgün sakatlık sürecinin ardından Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmüştü. Sarı-lacivertlilere karşı oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşısında da forma giyemeyecek.
YAYIN TARİHİ:
25/02/2025
Süper Lig'de merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Yusuf Akgün sakatlıktan döndükten sonra ilk kez forma şansı buldu.
Ancak 24 yaşındaki futbolcu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Yunus Akgün, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Milli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
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