Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip çıktı

Geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan talip var.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün için gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor. Son olarak Serie A ekibi Hellas Verona'nın devreye girdiği iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Yunus Akgün ile ilgileniyor.

Yunus Akgün, A Milli Takım'ın çeyrek final oynadığı EURO 2024'te de forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de 74 maça çıktı ve 10 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.