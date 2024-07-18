Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip çıktı

Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün için İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'nın transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Hellas Verona'nın Yunus Akgün'le hücum hattına takviye yapmak istediği belirtildi.

ads ads ads ads
18/07/2024

ads
Yunus Akgün'e Avrupa'dan talip çıktı

Geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan talip var.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün için gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor. Son olarak Serie A ekibi Hellas Verona'nın devreye girdiği iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Yunus Akgün ile ilgileniyor.

Yunus Akgün, A Milli Takım'ın çeyrek final oynadığı EURO 2024'te de forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de 74 maça çıktı ve 10 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

18/07/2024 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yunus Akgün, Avrupa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.