Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

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21/10/2023

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Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.

Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.

21/10/2023 09:41
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TAGS: spor, futbol
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