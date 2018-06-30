HABER KIBRIS

Yunus Emre Açan, iki kiş tarafından darp edildi

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30/06/2018

Yunus Emre Açan, iki kiş tarafından darp edildi
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Gazimağusa’da Abant Sokak üzerinde iki kişi Yunus Emre Açan’ı darp etti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece yarısı saat 01:00 sıralarında, Gazimağusa’da Abant Sokak üzerinde M.Y.B.(E-23) ve S.K.

(E-24) tasarruflarında bulunan tahta sopa ile aralarında daha önceden husumet bulunan Yunus Emre AÇAN’ın vücudunun muhtelif yerlerine vurarak adı edileni ciddi şekilde darp edip, dişinin kırılmasına sebep oldu.
Polis M.Y.B. tutuklarken, S.K. ise aranıyor.
Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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