Yunus Emre Enstitüsü Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni Düzenliyor

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09/12/2019
HK

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Yunus Emre Enstitüsü Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni Düzenliyor

Yunus Emre Enstitüsü, Vuslatının 746. Yılında Mevlana’yı anma etkinlikleri çerçevesinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni düzenliyor.

Törenler, 11 Aralık 19.00’da Lefkoşa Mevlevihane’sinde, 12 Aralık’ta 19.00’da ODTÜ KKTC Kampüsünde, 13 Aralık’ta 19.00’da Gazimağusa Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayında, 14 Aralık’ta 15.00’de Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde ve 17 Aralık 19.00’da Lefkoşa Mevlevihane’sinde gerçekleştirilecek

09/12/2019 11:54
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TAGS: Yunus Emre Enstitüsü, haber, kıbrıs
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