Yunus Emre Enstitüsü'nde “Kıbrıs Türk Geleneksel El Sanatları Sergisi” açıldı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yılı anısına düzenlediği "Kıbrıs Türk Geleneksel El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Enstitüde yapılan açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşi Nurgün Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Esin Sevgin, köy kadın kursu katılımcıları ve diğer davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Taşıyıcısı Esin Sevgin sergi açılış öncesi yaptığı konuşmada, ata yadigârı kadim sanatları görmek üzere açılışta bulunduklarının altını çizerek, çok zor bulunan değerli kültür sanat varlıklarının geçmişten geleceğe bir köprü vazifesini gördüğünü anlattı.

Köy kadın kurslarının önemine ve verimliliğine vurgu yapan Sevgin, unutulmaya yüz tutmuş dağarcık, ahşap baskı, seramik, ebru vb. hepsiyle bir hikâye oluşturduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar da konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bu tür kültür-sanat çalışmalarına destek vermeye çalıştıklarını aktararak, kültürel mirasa yaptığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti.

Buna bağlı olarak, Kıbrıs Mutfağının arşiv niteliğinde bir kitaba dönüştürüldüğünü, keçeden üretilen eserlerin “Keçeda” markasıyla tanıtıldığını, Kıbrıs kapı ve sandıklarının da yakın bir zamanda müzeye ve kitaba dönüştürüleceğini kaydeden Tatar, Osmanlı’nın olumlu etkisinin Adada kültür sanatta da öne çıktığını, turizm adası Kıbrıs’ta ekonomik olarak da önem taşıdığını ifade etti.

İnsanların kişiliği olduğu gibi ülkelerin de kişilikleri bulunduğunu söyleyen Tatar, kültür sanat eserlerinin bu kişiliği temsil ettiğini ve bunlarla övündüklerini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşi Nurgün Arıklı bugün köy kadın kurslarında emek veren kadın arkadaşlarına belge takdim etmekten dolayı duygulandığını belirtti ve tüm kadınlara ve Yunus Emre Enstitüsü’ne emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra, köy kadın kursu katılımcılarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Belgelerin dağıtılmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.