Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe kurs kayıtları sürüyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursu kayıtlarının devam ettiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisine eşit düzeyde yer verildiği Türkçe kurslarında dersler öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda veriliyor.

Türkçe kurslarıyla ayrıntılı bilgi 21 Ekim Pazartesi'ne kadar Yunus Emre Enstitüsü’nün Selimiye Meydanı’ndaki merkezden ya da "[email protected]" adresine e-mail gönderebilir veya "05338435741" numaralı WhatsApp hattından elde edilebilir.