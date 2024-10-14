Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe kurs kayıtları sürüyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursu kayıtlarının devam ettiğini açıkladı.

ads ads ads ads
14/10/2024

ads
Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe kurs kayıtları sürüyor

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kursu kayıtlarının devam ettiğini açıkladı.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamaya göre, dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisine eşit düzeyde yer verildiği Türkçe kurslarında dersler öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda veriliyor.

Türkçe kurslarıyla ayrıntılı bilgi 21 Ekim Pazartesi'ne kadar Yunus Emre Enstitüsü’nün Selimiye Meydanı’ndaki merkezden ya da "[email protected]" adresine e-mail gönderebilir veya "05338435741" numaralı WhatsApp hattından elde edilebilir.

14/10/2024 18:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Yunus Emre Enstitüsü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.