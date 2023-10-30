Yunus Emre Enstitüsü’nde yazarlık atölyesi düzenlendi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde yazar adayları için atölye düzenlendi.

Lefkara Kültür Edebiyat Dergisi bünyesinde bulunan, katılımcıların yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılan “Yazarlık Atölyesi”, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Damla Derneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, cumartesi günü başlayan atölyedeki ilk dersi Abdullah Kasay ve Mehmet Kahraman verdi, Atölyede geçen mayıs ayında düzenlenen “Lefkara Edebiyat Şöleni” kapsamında hazırlanan “Lefkara Dergisi”nin “Şölen Özel Sayısı” da tanıtıldı.

Atölye kasım ayında Abdullah Harmancı ile Halil İbrahim Tongur’u ağırlayacak.

Her ay düzenlenecek atölyelerle ilgili ayrıntılı bilgi Lefkara Dergisi, Kıbrıs Damla Derneği ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü sosyal medya hesaplarından duyurulacak.