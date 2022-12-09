Yunus Salihoğlu’nu bıçakla yaralayarak kaçan E.K aranıyor

Girne’de bir araç park alanında çıkan tartışma, bıçaklı kavga ile son buldu.

Polis, saat 11:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde bulunan bir araç park alanı içerisinde çıkan bir tartışma sonucu 49 yaşındaki E.K’nin, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile 27 yaşındaki Yunus Salihoğlu’nu karnından yaraladığını belirtti.

Olayda yaralanan Yunus Salihoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polis, E.K’nin arandığını, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

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09/12/2022 16:22