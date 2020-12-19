Yunus/Burçlu’daki Meydan Dayağıyla İlgili Bir RMMO Yüzbaşısı Tutuklandı

ELAM’ın meclisteki 2021 bütçesi görüşmelerindeki tavrı konusunda anlaşmazlığa girdikleri bir kişiye meydan dayağı çeken maskeli 15 kişiden biri olan 35 yaşındaki RMMO Tank Yüzbaşısı tutuklandı.

Fileleftheros’un haberine göre, ELAM’ın bütçe ile ilgili tavrı konusunda sosyal medya üzerinden ihtilafa giren RMMO mensubu ile 36 yaşındaki kişi Kolossi’de (Yunus/Burçlu) buluşup kavga etti.

Toplamda 15 kişinin karıştığı ve copların da kullanıldığı kavgada yaralanan 36 yaşındaki kişi hastanede tedavi altına alındı, 35 yaşındaki RMMO mensubu da dün sabah tutuklandı.

Tutuklu RMMO’lunun ELAM’ın aktif üyesi olup olmadığını araştıran Rum polisinin kavgada kullanılan katlanır cobu ve olaya karışan diğer maskeli kişileri aradığı bildirildi.

Gazete, olaya karışan kişilerin, Burçlu’daki sokak kavgasından önce, ELAM’lı bir kişiye ait Limasol’daki bir mekanda toplandığı istihbaratı aldığını da haberine ekledi.

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19/12/2020 14:31