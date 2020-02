Yurdumun toplumsal barışı da sağlayacak liderlere ihtiyacı var

1974 sonrası travma yaşayan bir toplumun göçle zor zamanlarının başlama süreci ile tüm unsurları ile yeni bir devlet yapısı oluşturması tabi ki zordu. Bu devlet yapısının adil, demokratik, şeffaf, yurttaşları arasında dil, din, ırk, cinsel kimlik, ve bunun gibi insani konularda ayrım yapmaması beklenirdi diyeceğim ancak öyle de olmadı; olamadı.

Toplumun 1974 sonrası yaşadığı travmalardan ilki iskan ve topraklandırma ile oldu. Dönemin ‘Devlet büyüklerine’ yakın olan kişi ve zümrelere sağlanan imtiyazlar ve devletleşme sürecinde oluşturulan devlet kadrolarına adil olmadan istihdamlar, Kıbrıslı Türkler arasındaki ilk kopmaların ve bölünmelerin yaşanmasına neden oldu. Yan yana yaşayan komşular bu adil olmayan düzen nedeni ile birbirine küstü, konuşmadı, kavga etti, kısacası parçalandı da parçalandı.

Toplumu aidiyet duygusundan, birliktelikten uzaklaştırılan ‘GANİMET’’in sadece mal ve mülkte değil, her alanda olması tabi ki her geçen gün yurttaşlar arası sevgisizliğe, husumete, nefret ve güvensizliğe yol açtı. Bir devlet ve toplum baştan itibaren yanlış ve malzemeden çalarak inşa edilmeye çalışıldı. Bu toplumun beceriden yoksun mimarları ve mühendisleri bugünlerden sorumlu suçlulardır diyebiliriz sanırım.

Bu kadar küçük bir toplumun idealler çerçevesinde önünde örnek olabilecek o kadar emsal devlet yapısı varken kişilerin menfaatleri ekseninde şekillendirilmeye çalışılması tabi ki malzemeden çalınmış bir yapıya bürünmesine yol açtı.

Devlet olanaklarının güçlü olanlar tarafından kapişari diyeceğimiz şekilde yandaşlara üleştirilmesi ne bitti ne de gitti; sadece format değiştirdi. Kapanın elinde kalır misali haksız zenginlikler, şımarık yaşamlar ve kökünde emeğin teri olmadan kazanılan paralar toplumsal erozyonun ta kendisidir. Bazı siyasiler açısından da tam da bir KAZAN KAZAN ortaya çıkmış oldu ki ‘‘ sağladığım her menfaat bana oy olarak geri dönecektir ’’ bilinci ile hareket edip alacağı oyların tatlı hayalini kurmanın dayanılmaz hafifliğini her an hissetmenin keyfini çıkarttılar.

Bir devletin işlevsel olarak yaşam bulması için ihtiyaç duyduğu hukuğun üstünlüğü anlayışı ile oluşturduğu ANAYASA’sı siyasi beka için binlerce kez ayaklar altına alınırken sırf zararı bize dokunmuyor diye sessiz kalıp bir kenarda seyirci kalmanın vebalini toplumun tümü ödüyor şimdilerde. Çuvaldızı batırınca ağrıyor .

Üzerinde özellikle durmak istediğim konu 46 yıldır Kıbrıslı Türk toplumunun bu bölünmesini sağlayanların ve bunun sorumlularının hala daha ortak akıldan uzak bir şekilde siyaset güdmeleri ve hala daha halkı parça pinçik ederek kendilerine oy devşirmeleridir.

Cepheleşen ve bir taraf olmaya mecbur edilen ve bu yapı sonucunda Malazgirt Meydan Muhaberesi kıvamında birbirine kırdırılan ve kutuplara ayrılmış bir toplum her şeyden önce kendi iç barışını sağlamalıdır. Bu şekilde siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal olarak kutuplaştırılan bir toplumda birlikteliği sağlayacak olan motif ve lider eksikliği şimdilerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde daha da gerginliğe neden oluyor.

Yıllarca barışçı, barışçı olmayan, statükocu, rumcu, hain, faşist, milliyetçi, anavatancı, oncu buncu olarak kategorize edilen yurttaşlar zaten bunca yıl bunun dezavantajlarını çektiğinin farkına varması gerekir ki ortak akıl sürecinde birlikteliğini sağlayabilsin. Toplumun, bu bölünmüşlüğün toplumsal gaylesi olmayan bazı siyasilere yaradığının farkına varması ve statükoya hizmet ettiğini idrak etmesi elzemdir. Aksi takdirde toplum statükonun ta kendisi olur.

Şu an Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde saldırgan, barış dili kullanmayan, bir taraf olmayan bertaraf olur mantığı ile hareket edenlerin hala bu topluma ne kadar zarar verdiği farkındalığı ile bunu yapmaya devam etmesini kabullenemiyorum. Varsa bir düşüncen, önerin, alternatif yaklaşımın, siyasetin ve bu topluma ümit verecek olan söylemin bunu birbirimizi rencide etmeden, nefret söyleminden uzak bir şekilde ifade edebiliriz. Aşağılama ve tehdit her ne taraftan gelirse gelsin hiç kimse tarafından kabul edilemez tabi ki.

Uslup ve kendini ifade etme yeteneğine bağlı olarak her ortamda karşıt görüşlere sahip olan insanlarla tartışma kültürünü barış dili ile harmanlayarak rasyonel ve akılcıl bir ortam hasreti çeker olduk bu gereksiz gerginliği sağlayanlar yüzünden.

Yurdumun toplumsal barışı da sağlayacak Liderlere ihtiyacı var; kendi evrimini geçirecek olan bir toplum önce iç barışını ardından da memlekete barışı getirebilir….

Hiç kimsenin Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini kendi egoları yüzünden ipotek altına alma hakkı yoktur.

20/02/2020 13:23