Yürekler ağza geldi, sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Ailesiyle denize girmek için sahile gelen 4 yaşındaki çocuk bir anda kayboldu. Ailesi ise panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri denizden destek verdi.

Üç saat sonra bulundu

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında küçük çocuktan sevindirici haber geldi. Bir otelin su sporları bölümünde bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Güzel haberi alan baba ise çocuğuna kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay sonrası polis anne ve babayı ifadesini almak için emniyete götürdü.

"Allah ailesine bağışladı"

Arama çalışmalarına katılan bir genç, "Çocuk sahildeydi, kayboldu. Yaklaşık 3 saat aradık, bulamadık. Sağ olsun arkadaşlar buldu. Çok sevindik. Allah ailesine bağışladı." diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



08/08/2022 14:19