Yürekler Atatürk İçin Attı

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kurduğu bir TED okulu olmanın gururu ile, ölümün 84. yıl dönümünde saygı ve özlem ile andı.

Yöneticilerin Atatürk’ün mozalesine çelenk bırakmasıyla başlayan tören öğrencilerin büste çiçek koymasıyla devam etti. Sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunan öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Tören günün anlam ve önemini belirten öğrenci konuşmasından sonra okulun 4/B sınıf korosunun seslendirdiği parçalarla devam etti. 12 A Level sınıfı öğrencilerinin dünya liderlerinin Atatürk ile ilgili sözlerini okumalarından sonra 12 SAY sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Oratoryo’su ile etkinlik son buldu.

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12/11/2022 17:12