Yürekler ağza geliyor

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17/09/2022

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Yürekler ağza geliyor

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, adeta ölüme meydan okuyorlar.

Canlarını hiçe sayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, yürekleri ağızlara getiriyor.

Foto muhabirimizin deklanşörüne yansıyan karelerin yakınlarında üst geçit var ancak kullanan yok.

Geçtiğimiz yıllarda ölümle neticelenen kazanın olduğu güzergahta, nayolun karşısına geçmeye çalışan yayalar canını tehlikeye atıyor, araçlarda hız yapmaktan çekinmiyor.

17/09/2022 19:21
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TAGS: Yürekler ağza geliyor
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