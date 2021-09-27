Yürekli gitti Göksun geldi
Aksa Birinci Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü'nde Kemal Yürekli'den boşalan teknik direktörlük görevine Niyazi Göksun getirildi
27/09/2021
Aksa Birinci Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü'nde Kemal Yürekli'den boşalan teknik direktörlük görevine Niyazi Göksun getirildi.
Ligin ilk haftasında deplasmanda İncirli’ye 1-0 mağlup olan Gençlik Gücü, ikinci haftada Pazar günü kendi sahasında Maraş’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından yönetimi ile Kemal Yürekli karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Bu gelişme sonrasında takımın başına son olarak Küçük Kaymaklı’yı çalıştıran Niyazi Göksun getirildi.