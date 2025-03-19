Yurt Dışındaki Paraların Ekonomiye Kazandırılması İçin Yeni Düzenleme
Yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların KKTC ekonomisine kazandırılmasına yasal teşvik
YAYIN TARİHİ:
19/03/2025
Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması hakkında Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.
Tasarı, yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların vergisi ödenmek koşuluyla KKTC ekonomisine kazandırılmasını teşvik, ekonomik canlanma, likidite artışı ve vergi gelirlerinin artmasını sağlanma hedefiyle hazırlandı.
YAYIN TARİHİ: