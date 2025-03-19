Yurt Dışındaki Paraların Ekonomiye Kazandırılması İçin Yeni Düzenleme

Yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların KKTC ekonomisine kazandırılmasına yasal teşvik

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19/03/2025

Yurt Dışındaki Paraların Ekonomiye Kazandırılması İçin Yeni Düzenleme

Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması hakkında Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Tasarı, yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların vergisi ödenmek koşuluyla KKTC ekonomisine kazandırılmasını teşvik, ekonomik canlanma, likidite artışı ve vergi gelirlerinin artmasını sağlanma hedefiyle hazırlandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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