Yurt odasında yangın çıktı

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05/06/2021

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Yurt odasında yangın çıktı

YDÜ kampus alanı içerisinde, Simirnova Vıolettal'ın kalmakta olduğu yurt odasında,  faal durumundaki elektrikli çaydanlığın kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13:00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; elektrikli çaydanlık, ikili koltuk, klima iç ünitesi, ütü, perde, dizüstü bilgisayar,   saç kurutma makinesi, komedin ve muhtelif giyim eşyaları yandı, pencere camı ise ısıdan patladı.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05/06/2021 14:04
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TAGS: Simirnova VIOLETTAL, YDÜ kampusü, yangın
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