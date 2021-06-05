Yurt odasında yangın çıktı
05/06/2021
YDÜ kampus alanı içerisinde, Simirnova Vıolettal'ın kalmakta olduğu yurt odasında, faal durumundaki elektrikli çaydanlığın kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 13:00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu; elektrikli çaydanlık, ikili koltuk, klima iç ünitesi, ütü, perde, dizüstü bilgisayar, saç kurutma makinesi, komedin ve muhtelif giyim eşyaları yandı, pencere camı ise ısıdan patladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.