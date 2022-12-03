Yurt odasından 100 USD ve 3400 TL para çaldı

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03/12/2022

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Yurt odasından 100 USD ve 3400 TL para çaldı

  Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisindeki kampüs içerisindeki bir yurt odasını, kartla açıp içerisine girdikten sonra, yatak altındaki cüzdan içerisinden para çalan O.S., aleyhine mahkemeden 3 gün tutukluluk emri alındı.

   Mahkemede olguları Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Salih Fidan Ersan aktardı.

   Salih Fidan Ersan, zanlının, 2.12.2022 tarihinde DAÜ’deki bir yurt odasının kapısını, tasarrufundaki kartla açtığını ve yatak altındaki cüzdan içerisinden 100 ABD doları ve 3400 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

   Ersan, derdest emri gereği tutukladığı zanlının tasarrufunda bulduğu toplam 2380  ABD doları ile  2405 TL’yi bulup emare zapt ettiğini belirtti ve  gerekli araştırma için  mahkemeden  süre istedi.

   Yargıç Umut İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

03/12/2022 19:48
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TAGS: Yurt odasından 100 USD ve 3400 TL para çaldı
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