Yurt odasından uyuşturucu çıkmıştı 3 gün daha tutuklu kalacak

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Haspolat'da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçlarından tutuklanan unda Kaunda Lembalemba sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memur Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Haspolat'da meydana gelen "Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis memuru,13.03.2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde LPM C.Ö.Ş ekipleri tarafından Haspolat'ta faaliyet gösteren bir üniversitede öğrenci olan zanlının yurttaki ikametgahında yapılan aramada yatmakta olduğu yatağın baş ucunda komodinin en üst çekmecesi içerisinde metal öğütücü içerisinde yaklaşık bir gram öğütülmüş vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı yerde içime hazır sarılı vaziyette bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inandan madde, aynı yerde elbise dolabı içerisinde gri renk Relaxion sırt çantasında içki kutusu içerisinde 18 adet içime hazır sarılı vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ve yine aynı yerde 6 adet ayrı alüminyum folyoya sarılı toplam ağırlığı 5 gram olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia etti.

Zanlı, ‘buldukları madde bana ait değil, beni bu işe zorladılar. O şahısların gelip uyuşturucuyu almasını bekliyordum.’ dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.