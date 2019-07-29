Yurtdışı kurban bedeli açıklandı

Din İşleri Başkanlığı, Kurban’nın, Allah’a yaklaşma arzusu ile yapılan dini, mali, sosyal ve toplumsal içerikli bir ibadet, toplumda dayanışma ve sosyal adaletin gelişmesine vesile olduğunu, zengine, malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşma imkânı sunduğunu belirtti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, keseceği Kurbanı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyen müminlere yardımcı olmak, bu ibadetin amacına uygun şekilde ifasını sağlamak maksadıyla “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde” 1993 yılından itibaren vekâlet yoluyla Kurban kesim organizasyonu düzenliyor.

2018 yılında yurt içinde 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde Kurban kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacıya ulaşmayı hedefliyor.

Yurt dışı Kurban bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 TL olarak tespit edildi. KKTC’den yapılacak Kurban bağış bedelleri Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii ve Osman Fazıl Polat Paşa Camii, Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefkoşa’da Selimiye Camii, Hala Sultan Camii görevlilerince ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’nce makbuz karşılığında kabul edilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Vekaletle Kurban organizasyonuna destek vermek isteyenler www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak da bağış yapabilecek.