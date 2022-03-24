Yurtdışı seyahatleri geçen yıla göre yüzde 364 artış gösterdiği

“Kıbrıs’ta ikamet edenlerin” Şubat ayında yaptıkları yurt dışı seyahatlerin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 364 artış gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Kıbrıs’ta ikamet eden kişilerin yurt dışına seyahat sayısı Şubat ayında 41 bin 399 olurken, yine Şubat ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısı ise 71 bin 921 oldu.

Gazete, Güney Kıbrıs’a en çok turistin 18 bin 618 kişiyle İngiltere’den geldiğini yazdı. İngiltere’nin ardından en çok turist 8 bin 771 işiyle Yunanistan ve 5 bin 732 kişiyle Rusya’dan geldi.

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24/03/2022 13:12