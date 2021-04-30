Yurtdışında okuyan KKTC vatandaşı öğrenciler bileklik uygulamasına tabi tutulacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi KKTC’de Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar üretti.

Alınan kararlar kapsamında yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrenciler ülkeye giriş yaptıklarında bileklik uygulamasına tabi tutulacak.

Söz konusu karar şöyle:

Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları (araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

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30/04/2021 19:50