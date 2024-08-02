Yurtdışında Olan Tanık Dinlenecek

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz paylayıcı madde taşıma, şiddet tehdidi, darp, dehşet yaratmak için silah taşıma suçlarından tutuklanan Eşref Erensu, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Hacı mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.00-05.00 raddelerinde eski eşi C.A.’nın görev yaptığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı avlusu içerisinde barışmak istediği genç kadına silah doğrultarak, “Barışmak istiyorum, eğer barışmazsan seni de kendimi de öldürürüm” dedikten sonra bakanlığın içerisindeki Meteoroloji Dairesine ait eski eşinin odasında silahı boynuna dayayarak, darp suçunu işlediğini belirtti. Polis, şikâyetin 30 Temmuz’da yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, C.A.’nın ifadesinde korktuğunu ve yalnız polise gelmek istemediği için yurt dışında bulunan avukatını beklediğini, avukatı gelince ifade vermeye geldiğini söylediğini aktardı. Polis, yapılan araştırmada C.A.’nın avukatının yurt dışında olduğunun teyit edildiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ilgili bakanlığın ve çevresindeki güvenlik kameralarımın tespit edildiğini ve emare alınmak için girişimde bulunulduğunu söyledi. Polis, bir tanık ifadesi aldıklarını, söz konusu tanığın zanlıyı olay tarihinden önce eşinin iş yerine yanında silahla gittiğini gördüğünü, bu tanığın yurt dışında olduğunu, 4 Ağustos’ta ülkeye geleceğini ve ifadesinin alınması gerektiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma amaçlı 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)