''Yurtdışındaki saygın akademisyenlerimizden faydalanmalıyız''

Doğu Akdeniz Üniversitesi Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Feridun yükseköğretim sektöründeki sorunları değerlendirdi.

Feridun, yükseköğretim alanındaki sorunları ele alırken, özellikle yükseköğretimdeki kalite standartlarının yetersizliğine ve denetim mekanizmalarının eksikliklerine dikkat çekti ve akreditasyonun sadece asgari koşulların sağlandığını gösterdiğini, ancak kaliteli eğitimin tek göstergesi olmadığını vurguladı. Feridun, “YÖDAK’ın Denetim Kriterleri ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi yeterli değil” diyerek kural bazlı bir denetim sistemi yerine risk bazlı bir sistem oluşturulması gerektiğini savundu.



Feridun ayrıca yükseköğretim alanındaki çarpıklıklara dikkat çekerek üniversitelerin sadece öğrenci kalitesini değil eğitim kadrosu kalitesini de yükseltmeleri gerektiğini savundu. Üniversite diplomasına kolay erişimin, diplomanın değerini düşürdüğüne ve bu durumun hem bireysel hem de toplumsal zararlara yol açabileceğine işaret eden Feridun, “üniversitelerin denetimini mevcut akademik yapıyla ve siyasi sistemle bağlantısı olabilecek akademisyenlerin gerçekleştirmesi mümkün değildir” diyerek bu konuda yurtdışındaki saygın akademisyenlerimizden oluşacak bağımsız bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiğini vurguladı.



Feridun “Bu konuda yurt dışındaki saygın üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerimizi tespit ederek onların bu konulardaki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarından faydalanmamız gerekir. Bu sadece yükseköğretim için değil her alan için geçerlidir. Sistem dışarıdan gelebilecek gerçek anlamdaki uzmanları kabul etmemektedir ve bu ülke adına büyük bir kayıptır” dedi.





“Akreditasyon verilen eğitimin mutlaka kaliteli olduğunu göstermez, asgari koşulların sağlandığını gösterir”



Akreditasyon kavramını doğru değerlendirmek gerekir. Bir üniversitenin sahip olduğu akreditasyon, onun kaliteli eğitim standartlarına ulaştığının bir işareti olarak kabul edilir. Akreditasyon süreci, eğitim kurumlarının belirli minimum standartları karşıladığını doğrular. Ama bu eğitim kalitesinin tek göstergesi değildir. Bu süreçlerin ülkemiz koşulları dikkate alınarak daha geniş bir değerlendirme çerçevesi içinde kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekir. Akreditasyon kavramı eğitim kalitesi, öğrenci sonuçları, öğretim metodolojileri, araştırma imkanları ve mezunların iş bulma başarısı gibi çok daha geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Akreditasyon etiketi, kaliteli eğitim verildiğinin garantisi olarak görülmemelidir.



“YÖDAK’ın Denetim Kriterleri ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi yeterli değil”



Sorun YÖDAK’ın yönetiminin kimlerden oluştuğu değildir. YÖDAK’ın Denetim Kriterleri ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine baktığımız zaman, kriterlerin bir üniversitenin işleyişi, yönetim yapısı ve fiziksel olanaklarına odaklandığı ama aslında üniversiteleri sıkı bir şekilde denetleme konusunda herhangi somut bir önlem içermediği görülmektedir. YÖDAK’ın insan gücü ve teknik sıkıntılarını bir kenara koyacak olursak aslında mevcut çerçeve de sorunludur çünkü aşırı derecede şekilci ve kural bazlı bir yapıdadır. Çerçeve sadece prosedürel gereklilikleri ve formalitelerin yerine getirilip getirilmediğine bakmakta ama aslında denetim sürecinin temel amacının ne olduğunu gözardı etmektedir. YÖDAK’ın yetki ve faaliyet alanını belirleyen denetim çerçevesi yetersiz olduğu için, ilgili süreçlerin bu tür usulsüzlükleri tespit etme ve önleme kapasitesi sınırlıdır. Sistem üniversitelerin iç denetim mekanizmalarının doğru şekilde çalışacağı varsayımına dayanmaktadır.



“Kural bazlı bir denetim sistemi yerine risk bazlı bir sistem oluşturulmalıdır”



YÖDAK’ın mevcut kural bazlı denetim sisteminin usulsuz diploma verilmesi sürecinde yaşanan tipte öngörülemeyen riskleri önleyebilmesi imkansızdır. Son yaşanan olayda da görüldüğü gibi kural bazlı bir sistem size sadece belirli kurallar, yönetmelikler ve prosedürler çerçevesinde bir denetim yapma yetkisi sağlar. Bu aslında siz denetim yaparmış gibi yaparken kötü niyetli kişilerin sistemdeki boşluklardan faydalanıp usulsüzlük yapabilmelerine olanak tanır. Bunun yerine risk bazlı bir denetim çerçevesi çizilmesi gerekir. Bu çerçevenin esası, potansiyel riskleri tanımlayıp değerlendirerek kaynakları ve denetim faaliyetlerini bu risklere göre yönlendirmesidir. Böylelikle usulsüzlük yapılabilecek manevra alanları daraltılabilir ve kötü niyetli kişilerin denetim sistemindeki boşluklardan faydalanması önlenir.



“Üniversite diplomasına herkes kolaylıkla sahip olabilirse o diplomanın değeri düşer”



Ülkede gereğinden çok fazla üniversite olması ve herkesin istediği bölüme kolayca girip diploma sahibi olabilmesi, toplumsal olarak geleceğimize yönelik çok ciddi bir tehdittir. Sorun sadece üniversitelerin denetlenip denetlenmemesi sorunu değildir. Sorunu yanlış yerde aradığımız sürece bir sonuca varmamız imkansızdır. İçinde bulunduğumuz sorun bundan çok daha derin ve karmaşıktır. Herşeyden önce yükseköğretim sektörü “konumsal mallar” üreten veya öyle olduğu düşünülen bir sektördür. Konumsal mal, bir malın değerinin o mala başkalarının kolayca sahip olamamasına bağlı olmasını ifade eder. Kısacası, sizin maddi fedakarlık yaparak, fırsat maliyeti üstlenerek ve emek harcayarak sahip olduğunuz bir mala diğerleri kolaylıkla sahip olabiliyorsa, o malın değeri düşer ve bu da sizin açınızdan büyük bir maddi ve manevi zarar yaratır. Ama bu zarar sadece bireysel değil aynı zamanda da toplumsal bir zarardır.



“Yükseköğretime bakış açımızı değiştirmemiz ve başarı kriterimizi gözden geçirmemiz gerekir”



Eğitim sektörünün başarısını diğer sektörlerde olduğu gibi bir takım rakamsal göstergeler kullanarak değerlendiremeyeceğimiz gerçeği son yaşanan diploma skandalı ile yüz üstüne çıkmıştır. Artık yükseköğretime bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Mezun edilen öğrenci sayısını, ülkedeki toplam yabancı öğrenci sayısını ve ülkedeki üniversite sayısını bir başarı ve prestij kriteri olarak değil, kalite açısından şüphe ile yaklaşılması ve sorgulanması gereken bir durum olarak görmeliyiz.. Katıldığı bir televizyon programında Prof. Dr. Celal Şengör

“bizim maksadımız üniversiteye mümkün olduğu kadar çok öğrenci sokmak değil, hak edeni sokmak, kaliteli olanı sokmaktır” demiştir. Prof. Dr. Celal Şengör ayrıca üniversitelere çok sayıda öğrenci kabul edilerek eğitim verildiğini iddia etmenin öğrencilere ve halka “yalan söylemek” anlamına geldiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla, biz de artık üniversiteleri mümkün olan en yüksek sayıda öğrenciyi kolaylıkla kabul ederek lisanstan doktoraya kadar çeşitli dereceler vererek seri bir şekilde mezun üreten kurumlar olarak görmeyi bırakmalıyız.



“Doktora dereceli mezunların asgari ücret alması tesadüf değildir”



Sizin kaliteli bir eğitim alarak, hak ederek sahip olduğunuz bir diplomanın değeri, çok sayıda insanın aynı dereceyi düşük kaliteli üniversitelerden kolaylıkla elde edebilmesi halinde azalır. Bunun en büyük örneği ülkedeki doktoralı ve akademik ünvanlı kişlerin aldığı maaşların üniversitelerimizin peş peşe doktora programları açması ile yıllar içinde asgari ücret düzeyine inmesidir. Gelinen noktada bırakın üniversite diplomasını, doktora diplomasını almak ve hatta akademisyen olup profesör olmak bile sıradan bir iş haline geldi. Doktora dereceli mezunların asgari ücret alması tesadüf değildir. Bu durum kaliteye önem vermeyen birçok üniversitenin işine gelmektedir belki ama aynı zamanda da akademisyenliğin saygınlığını yerle bir etmekte ve doktora derecesinin değerini düşürmektedir.



“Kapalı devre bir sistemde çok sayıda doktora mezunu verilmesi yanlıştır”



Şimdi olmasa bile bir gün bu ülkede doktora süreçlerinde yaşanan çeşitli "çarpıklıklar" ve etik dışı durumlar da eninde sonunda gündeme gelecektir. Kapalı devre bir sistemde çok sayıda doktora mezunu verilmesi yanlıştır. Mevcut durumda YÖK bizim kendi kendimize verdiğimiz Doçentlik ve Profesörlükleri zaten tanımamaktadır. Yarın ciddi ve kapsamlı bir araştırma yaparlarsa verilen doktora derecelerinin de birçoğunun tanınmamasına kimse şaşırmasın. Bu durumu düzeltmek için hala daha yapılabilecek şeyler vardır. Ülkemizdeki üniversitelerde doktora eğitimi gören öğrencileri maddi olarak destekleyerek zorunlu olarak belli bir süre yurt dışındaki saygın üniversitelerde tam burslu olarak akademik araştırma yapmalarını sağlamalıyız. Bu uygulama, doktora programlarından mezun olmadan önce mutlak surette gerçekleştirilmiş olması gereken bir kriter olmalıdır.



“Doktora programlarının kalitesini sorgulamak gerekir”



Ülkemizdeki özellikle doktora programlarının kalitesini mutlak surette sorgulamak gerekir. Doktora tez danışmanları arasında yerli öğretim üyelerinin yanı sıra, mutlaka yurt dışındaki saygın üniversitelerden tez danışmanlarının da bulunmasını sağlamalı, ülkemiz dışındaki akademisyenlerin uzmanlıklarından azami düzeyde istifade etmeliyiz. Bunun için yurt dışındaki saygın üniversitelerde görev yapan KKTC vatandaşı akademisyenleri tespit ederek ülkelerine katkı sağlamalarına uygun olanaklar yaratmalıyız. Doktora jürilerinde KKTC’deki üniversitelerdeki akademisyenlerimizin yanı sıra belli bir sayıda yurt dışındaki en üst düzeydeki kurumlardan akademisyenleri görevlendirmeli, onların görüşlerini dikkate alarak doktora tezlerini küresel standartlara yükseltmeliyiz. Doktora tezlerinde belli indexlerde yayın yapma kriterinin bilimsel kalite anlamında hiçbir anlam ifade etmediğini anlamalı, jüri üyelerini yanlış yönlendirebilecek ve doktora öğrencilerinde gerçek dışı beklentiler yaratabilecek bu kriterin kullanımına son vermeliyiz.



“Her doktora mezunu mutlaka iyi bir eğitmen olacak demek değildir”



Her doktora derecesi sahibi kişinin mutlaka üniversite düzeyinde eğitim verebilecek yetenek ve eğitime sahip olmayabileceğini de anlamalıyız. Akademisyenlerin üniversitelerde görev almadan önce bir ön koşul olarak pedagojik eğitimden geçmeleri gerekir. Bununla da yetinmeyip, akademisyenlerimizin çağdaş eğitim metotları konusunda kendilerini güncel tutmalarını sağlamak için her sene düzenli olarak katılımı zorunlu olan seminerler ve mesleki eğitim programları düzenlemeliyiz. Hatta, bütün eğitimlerini KKTC’de tamamlamış olan, mezun oldukları KKTC üniversiteleri dışında hiçbir yurt dışı üniversite ortamında bulunma imkanına sahip olmamış olan akademisyenlerimizi ülke dışındaki saygın üniversitelerde kısa bir süre dahi olsa akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürütmeleri için teşvik etmeliyiz. Kendi imkanlarıyla böyle bir fırsat yaratamayan akademisyenlerimizi burs programları ile desteklemeli ve bu olanaktan faydalanmaları için teşvik etmeliyiz.



“Sorun sadece eğitim kalitesi sorunu değil aynı zamanda da üniversite sayısıdır”



Sorun sadece eğitim kalitesi sorunu değildir. Evet bu sorun da çözülmelidir ama esas sıkıntı ülkede haddinden çok fazla sayıda üniversite olması ve hak etsin etmesin herkesin kolaylıkla üniversite mezunu olabilmesidir. Üniversite diplomasına herkes kolaylıkla sahip olabilirse o diplomanın değeri düşer ama burada şöyle bir yanılgıya düşmemek de önemlidir. Evet, ülkedeki üniversitelerin kalitesinin düşük olması bu sorunu daha da büyütmektedir ama bu kadar küçük bir ülkede herkes Harvard mezunu olsaydı da bu kez de Harvard diplomasının değerinin düşeceğini ve nitelikli işsizlik oranının artacağını görecektik. Bu kez de Harvard mezunları eğitim düzeylerinin altında işlerde ve maaş düzeyleriyle çalışmaya razı olmak durumunda kalacaklardı. Çok sayıda üniversite açılmasına izin verilirken bunun da göz önünde bulundurulması gerekirdi.



“Kolay diploma alınabilmesi insanları tembelleştirir, yozlaştırır ve demoralize eder”



Herkesin istediği bölüme kolayca girip diploma alabilmesi sadece kişisel olarak sizin kendinize yapmış olduğunuz yatırımı boşa çıkarmakla ve size büyük bir fırsat maliyeti yaratmakla kalmaz, aynı zamanda da hak etmeyenlerin önemli pozisyonlara gelmesi nedeniyle ülkenin kalkınmasını da yavaşlatır, kamuda işlerin aksamasına da yol açar, özel sektörün kalifiye eleman bulamamsına da neden olur. Kısacası, hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan çok ciddi ekonomik kayıplar yaşanmasına yol açar ve aynı zamanda da insanları tembelleştirir, yozlaştırır ve demoralize eder. Üniversite mezunlarının beklentileri ile gerçekler arasındaki uçurum, bireyler üzerinde önemli sosyal ve psikolojik etkilere de yol açar. Ülkemizin özel koşullarını gerçekçi bir şekilde dikkate alarak, örneğin uluslararası ilişkileri sınırlı olan bir ülkede uluslararası ilişkiler eğitimi, borsası veya kendi parası olmayan bir ülkede finans eğitimi verirken, en azından ilgili akademisyenlerin ve doktora öğrencilerinin bu tip alanlarda yurt dışındaki saygın üniversiteler veya ilgili kurumlarda kısa bir süre dahi olsa deneyim kazanmalarını sağlamalıyız.



“Ülkeye kaliteli öğrenci çekecek yeni bir üniversiteye her zaman ihtiyacımız var”



Üniversite sayısından şikayet ederken ülkede yeni üniversiteye ihtiyacımız yok demek de yanlıştır. Sorun kalite sorunudur. İhtiyacımız olmayan standartların altındaki düşük kaliteli üniversitelerdir. Halihazırda faaliyette olan düşük kaliteli üniversitelere de ihtiyacımız yok, düşük kalitede eğitim verecek yeni üniversitelere de ihtiyacımız yok. Ama dünya standartlarının üstünde yüksek kaliteli eğitim verecek ve araştırma yapacak, ülkeye kaliteli öğrenci çekecek bir üniversiteye her zaman ihtiyacımız var. Prof. Dr. Celal Şengör bir açıklamasında Türkiye’de öğrencilerin girmek için yarıştıkları üniversitelerin aslında evrensel anlamda üniversite olmadıkları ve hiç olmazsa bir tane olsun gerçek bir üniversite kurulması gerektiğini vurgulamıştır. Dolayısıyla, geçmişte gevşek davranarak çok sayıda kötü üniversiteye izin verilmiş olması bugün iyi bir üniversiteye izin verilmesini engellememelidir. İki yanlış bir doğru etmez.



“Üniversite açma sürecinin rant üzerine kurgulanması yanlıştı”



Üniversite açma süreci ön izin verme aşamasından itibaren rant üzerine kurgulanmıştır. Herhangi bir rant fırsatının yaratıldığı bir ortamda bir takım usulsüzlüklerin yaşanmamış olmasını düşünmek mümkün değildir. Devlet bu noktada üniversite açılmasına verdiği onayın bir ranta dönüştürülmesine, bazı kesimlerin bu işten kolay ve haksız kazanç sağlamasına olanak sağlamış oldu. Çok sayıda üniversite açılmasına sorunsuz bir şekilde izin verilirken bazı başvurulara garip gerekçelerle onay verilmemesi de yadırganması gereken bir durumdur. Bu standartsızlık ve alınan kararların şeffaf bir takım kriterlere göre değil karar vericilerin keyfine bağlı olması son derece yanlış bir yaklaşımdır. Ama yeni üniversite açılmasına karşı olmamamız gerekir. Önemli olan üniversite kurmak isteyenlerin niyetinin elde edeceği imtiyazları kötüye kullanma, kalitesiz eğitim verme veya devletin ensesinden rant sağlama olmamasıdır.



“Öğrenci kalitesinde düşüş yaşanan bir süreçte yeni üniversite açılmasına izin verilmiş olması çok yanlış bir stratejiydi”

Bizim üniversitelerimizin verdiği eğitimin kalitesinden bağımsız olarak öğrenci kalitesinde de son 15-20 yılda ciddi bir düşüş yaşandığını göz ardı etmemek lazım. Bu süreçte birçok vatandaşın AB pasaportu alarak AB ülkelerine gidebilmesi liselerden mezun olan en iyi öğrencilerin haklı olarak ülkemizdeki üniversiteleri tercih etmemelerine yol açtı. Bugün artık üniversitelerdeki KKTC vatandaşı öğrenciler 1990’lardaki öğrencilerle aynı profile sahip değildir. Bu nedenle mezunlar da ister istemez aynı profile sahip olmuyor. Adada değişen konjonktür sayesinde yurtdışında eğitim alma şansını yakalayan öğrenci arkadaşlar adına olumlu olan bu durum üniversitelerimiz açısından pek iyi olmamıştır. Böyle bir süreçte yeni üniversite açılmasına izin verilmiş olması çok yanlış bir stratejiydi. Bu bize yükseköğretim sektörüne yönelik doğru bir planlama yapılmadığını göstermektedir.

“Üniversitelerimiz sadece kendilerine para kazandıracak değil, toplumumuza sosyal ve kültürel açıdan katkı yapacak nitelikte yabancı öğrencileri kabul etmeli”

Gelinen noktada üniversitelerimizin ayakta kalmasının üçüncü dünya ülkelerinden gelecek öğrencilere bağlı olduğunu görüyoruz ama artık seçici olmaksızın ülkeye dünyanın geri kalmış ülkelerinden öğrenci getirmeye bir son vermeliyiz. Ülkemizden daha geri durumda olan ülkelerden gelen öğrencilerin sayısını kısıtlı tutmalı, bu öğrencilerin üniversitelerimizdeki eğitim kalitesine katkısının ne olacağını kapsamlı bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gelen yabancı öğrencilerin sadece üniversitelerimize değil, aynı zamanda toplumumuza da sosyal ve kültürel açıdan nasıl bir katkı sağlayabileceklerini belirli kriterler çerçevesinde çok sıkı bir şekilde incelemeli, ülkemize katkı sağlamayacak olan öğrencileri üniversitelerimize kabul etmemeliyiz. Öğrenci sayısı konusunda toplam yabancı öğrenci sayısını yükseltmeye değil, kaliteli öğrenci çekmeye önem vermeliyiz. Kısa vadede gelişmiş ülkelerden öğrenci çekemesek de en azından saygın üniversitelerle kısa süreli öğrenci değişim programları gerçekleştirmeli, yabancı öğrenci profilimizi gerek toplumumuza, gerekse üniversitelerimize yakışacak düzeye çekmeliyiz.

“Üniversitelerin ekonomiye katkı yapması birinci önceliğimiz değildir ama üniversitelerin topluma ne kadar artı faydası olduğu artık tartışmaya açıktır”

Gelinen noktada artık üniversitelerin ekonomik açıdan ülkeye faydasının mı yoksa zararının mı daha fazla olduğu tartışmaya açıktır. Üniversitelerin düşük kaliteli eğitim vermelerinin ekonomik verimlilik, kamu hizmetlerinin kalitesi ve toplumun genel refahı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve bunun da topluma ciddi bir maliyeti olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Üniversitelerin ekonomiye katkı yapması birinci önceliğimiz değildir ama üniversitelerin topluma ne kadar artı faydası olduğu artık tartışmaya açıktır. Bizim gibi kısıtlı kaynakları olan bir ekonomide özellikle insan sermayesi ve toplumsal sermaye sürdürülebilir ekonomik kalkınma açısından çok önemlidir. Nitekim, yüksek insan sermayesine ve toplumsal sermayeye sahip toplumlar genellikle daha yüksek ekonomik performans ve daha düşük işsizlik oranlarına sahiptir. Üniversitelerin kolay diploma vermesi insan sermayesini erozyona uğratır. Buna bağlı yapılan liyakatsiz atamalar ise kamuoyunda adalet ve eşitlik algısının zayıflamasına neden olarak toplumsal sermayenin zayıflamasına yol açar. Bütün bunların topluma ciddi bir maliyeti olduğunu göz ardı etmemek lazım.

“Üniversiteler ülkenin imkanlarını boşa harcayacak teşvik mekanizmalarına son vermeli”

Üniversiteler olarak ülkemize hiçbir faydası olmayan, ülkemizle yakından uzaktan ilgisi olmayan konulardaki akademik çalışmaları, yüksek lisans ve doktora tezlerini değil, sadece ülkemizin ve toplumumuz faydasına olacak çalışmaları maddi olarak desteklemeli ve sadece bu bilimsel yayınları yayın ödülleriyle teşvik etmeliyiz. Üniversiteler ülkenin imkanlarını boşa harcayacak teşvik mekanizmalarına son vermelidir. Ülkemize ve toplumumuza herhangi bir şekilde faydası olmayacak çalışmaların üniversitelerimiz açısından zaman, iş gücü ve maddi açılardan israf olduğunu ve ülkemiz gibi kaynakları kısıtlı olan bir ülkenin imkanlarının boşa harcanması anlamına geldiğini anlamalıyız.

“Üniversitelerdeki çarpık teşvik mekanizması düzeltilmeli”

Bilimsel çalışmaları teşvik ederken bilimsel araştırma yapmayan akademisyenlerimizin ise kendilerini eğitim etkinliği konusunda geliştirmelerini teşvik etmeli ve onlara uygun akademik yükseltme kriterleri geliştirmeliyiz. Mevcut akademik yükseltme kriterlerinin söz konusu akademisyenlerimizi kaçınılmaz olarak düşük kaliteli bilimsel yayın yapmaya zorladığını ve sonuç olarak ülkemizdeki ortalama bilim kalitesini düşürdüğünü anlamalıyız. Yayın teşvik ödüllerinin üniversitelerimizde artık ikinci bir gelir kaynağı olarak görülmesine son vermeli, sadece ve sadece amacı gerçek anlamda bilime katlı yapmak olan ve çok sınırlı sayıdaki dünyadaki en saygın akademik dergilerde yayımlanan makaleleri maddi anlamda ödüllendirmeliyiz.

“Önemli olan yayın sayısını artırmak değil gerçek anlamda bilim insanı olabilmek ve bilime katkı yapmaktır”

Üniversitelerde bilimsel çalışmaları teşvik ederken, akademisyenlerimizin yayın sayısının değil bilimsel araştırmanın kalitesinin önemli olduğunu anlamalarını sağlamalıyız. Mevcut sistemde yayın sayısını şişirmek için her yol mübah sayıldığı için kimse bir takım olumsuz alışkanlıkları yadırgamıyor. Ama bu yeni yetişen nesillerin de aynı hataları tekrarlamasına neden oluyor. Her üniversitenin, tercihen bölüm başkanlarının, ancak bu olmasa dahi en azından asgari bir zorunluluk olarak fakülte dekanlarının uluslararası akademik çevrelerde ismi duyulmuş, küresel düzeyde saygınlığı olan, belirli kriterleri yerine getirmiş olan akademisyenlerden oluşmasını sağlamalıyız ki bu tip çarpıklıklar düzeltilebilsin. Mevcut yapıda artık iyice yerleşmiş olan bu anlayışla içinde bulunduğumuz kısır döngüden çıkmak imkansızdır.

“Üniversiteler sadece öğrenci kalitesini değil eğitim kadrosu kalitesini de yükseltmeli”

Üniversiteler sadece öğrenci kalitesini yüksek tutması yetmez. Aynı zamanda eğitim kadrosu kalitesini de yükseltmeleri şarttır. Örneğin her fakültede, ve hatta bölümde asgari bir oranda, dünyanın en saygın üniversitelerinde görev almış olan akademisyenlerin bulunmasının bir zorunluluk olmasını sağlamalıyız. Bu akademisyenlerin belli akademik kriterlere sahip olmasını bir ön koşul olarak belirlemeli ve üniversitelerimizde ilgili fakültelerin uluslararası profilini yükseltecek düzeyde küresel itibara sahip yabancı akademisyenlerin görev almasını teşvik etmeliyiz. Söz konusu akademisyenlerin, gerekirse ülkemizde birden fazla üniversitede aynı anda ders vermelerini mümkün hale getirerek onların bilgi ve tecrübelerinden olabildiğince istifade etmeye çalışmalıyız. Ülkedeki akademisyen kalitesini yükseltmenin en düşük maliyetli ve kestirme yolu budur.

“Sadece devletin değil üniversitelerin de gönüllü olarak kendi kendilerini denetlemesi gerekir”

Üniversitelerde verilen istisnasız bütün derslerdeki sınavlara ve yürütülen projelere ilişkin belli sayıda seçilmiş örneklerin her yıl sonunda o üniversite dışından uzman akademisyenler tarafından, objektif bir şekilde gözden geçirilmesini sağlamalıyız. Sadece devletin değil üniversitelerin de gönüllü olarak kendi kendilerini denetlemesi gerekir. Özellikle sınav ve proje notlamalarının ve derecelendirmelerinin her üniversitede mukayese edilebilir düzeyde olduğunun, adil ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin her sene sonunda farklı üniversitelerdeki akademisyenler tarafından objektif bir şekilde denetlenmesini sağlamalıyız. Bu konuda yurt dışındaki saygın üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerimizi tespit ederek onların bu konulardaki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarından faydalanmamız gerekir. Bu sadece yükseköğretim için değil her alan için geçerlidir. Sistem dışarıdan gelebilecek gerçek anlamdaki uzmanları kabul etmemektedir ve bu ülke adına büyük bir kayıptır.

“Üniversitelerin denetimini mevcut akademik yapıyla ve siyasi sistemle bağlantısı olabilecek akademisyenlerin gerçekleştirmesi mümkün değildir”

Mevcut akademik yapıyla ve siyasi sistemle uzaktan yakından bağlantısı olabilecek akademisyenlerin en ufak şekilde dahil olacağı hiçbir düzenleme, denetleme ve akreditasyon sürecinin başarılı olma ihtimali düşüktür. Mevcut yapıda hiçbir siyasi partiyle herhangi bir bağlantısı olmayan, mevcut üniversitelerden mezun olmuş, buralarda görev almakta olan, veya eşi, dostu, çocuğu bu üniversitelerden mezun olmuş olan, bu üniversitelerde çalışmakta olan veya öğretim görmekte olan tam anlamıyla bağımsız ve objektf bir akademisyen bulmak imkansızdır. Üniversitelerin denetimini mevcut akademik yapıyla ve siyasi sistemle bağlantısı olabilecek akademisyenlerin gerçekleştirmesi pek mümkün değildir. Bu sadece bizim değil bütün küçük toplumların sorunudur.

“Yurtdışındaki saygın akademisyenlerimizden faydalanmalıyız”

Mevcut sistem yurtdışındaki akademisyenlerimizi yok sayan, hatta onlara sırtını dönmüş ve onlardan faydalanmayı reddeden bir yapıdadır. Sadece COVID-19 sürecinde yurtdışındaki bilim insanlarımızın uzmanlığından yararlanmak aklımıza geldi ama gelinen noktada yine unutuldular. Üniversitelerin denetimini yurtdışında önde gelen üniversitelerde görev yapmakta olan, KKTC’deki ne üniversitelerle ne de siyasi yapıyla herhangi bir bağı olmayan üst düzey akademisyenlerden oluşacak tamamen bağımsız bir kurula emanet etmek iyi bir fikir olabilir. Bu kurul olağanüstü yetkilerle donatılırsa ve gerek siyasilerden gerekse üniversitelerden bağımsız hareket edebilirse bu işe yarayabilir. Yükseköğretimin düzenleme, denetleme ve akreditasyon süreçleri böyle bir kurula emanet edilirse böyle bir oluşumun başarılı olma şansı diğer alternatiflerden ve mevcut sistemden daha yüksek olur. Düzlüğe çıkmak istiyorsak böyle bir oluşumu en başta mevcut akademisyenler ve üniversitelerin talep etmesi ve desteklemesi gerekir.

