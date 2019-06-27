Yurtiçi Kültür Gezileri devam ediyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında düzenlediği ilkokullar arası "Resim", ortaokul ve liseler arası "Şiir" ve "Kompozisyon" yarışmalarında derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen “Yurtiçi Kültür Gezisi” devam ediyor.

Program çerçevesinde 37 kişilik kafile bugün, (27 Haziran Perşembe) Lefkoşa’nın tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı ve tırmanma duvarına tırmanarak eğlenme fırsatı buldu.