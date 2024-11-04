Yusuf Dikeç, ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, geçtiğimiz hafta KKTC ziyareti sırasında Cihangir bölgesinde faaliyet gösteren ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Söz konusu ziyarete Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Üyesi Alper Yükselen ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveziler de katıldı.

ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Osman Taş, Rehabilitasyon ve Duyu Bütünleme Koordinatörü Fzt. Cemsu Sengun ve Özel Eğitim Koordinatörü Ayşenur Türkmen, Dikeç ve Yükselen’e kurum hakkında bilgi verirken ziyaret sonrası anı fotoğrafı da çekildi.