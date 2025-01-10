Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve atışı esnasında verdiği pozla dünyada viral olan milli atıcı Yusuf Dikeç, dünyaca ünlü "The Day of the Jackal" dizisine konuk oldu.

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10/01/2025

Yusuf Dikeç, The Day of the Jackal dizisine konuk oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış şekli nedeniyle dünya gündemine oturmuştu.

Dikeç, ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşuyla uzun süre adından söz ettirmişti. Dikeç, ''The Day Of The Jackal'' dizisinin tanıtımında yer aldı.

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TAGS: olimpiyat oyuncu, dizi, televizyon
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