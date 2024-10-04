Yusuf Dikeç yaptığı bağışla gündem oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 40 yıl aradan sonra ilk kez altın madalya kazanamazken, organizasyona milli sporcu Yusuf Dikeç damga vurmuştu.



5.5 MİLYON TL PARA ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI



Atıcılık alanında takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan dikeç, rahat tavırları ve rakiplerinin aksine herhangi bir profesyonel ekipman kullanmaması ile küresel bir fenomen haline dönüşmüştü. Elleri cebindeki ikonik pozu ile çok sayıda sporcu, sanatçı ve ünlü isim tarafından taklit edilen 51 yaşındaki başarılı sporcu, kazandığı gümüş madalya ile aynı zamanda ciddi bir para ödülü almıştı.

Normal şartlar altında gümüş madalya kazanan sporculara ödenen 600 cumhuriyet altını değerindeki ödül, söz konusu başarının bir takım sporunda gelmesi nedeniyle iki parçaya bölündü. Böylelikle Dikeç, devlet tarafından üstün başarısı nedeniyle yaklaşık 5.5 milyon TL değerindeki para ödülü ile mükafatlandırıldı.



Verdiği poz ile dünyada gündem olan Dikeç'e çok sayıda reklam ve oyunculuk teklifi geldiği öğrenilirken, milli sporcunun depremzedeler için yaptığı son hareket görenlerden alkış aldı.



ATIŞIYLA İMZALAYACAĞI TABLO AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK



Dikeç'in popüler bir figür hale gelmesinin ardından ikonikleşen pozu Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev tarafından resmedildi. Başarılı ressam, söz konusu tabloyu Dikeç'e hediye etmek istediğini söylerken, Dikeç ise tabloya canlı yayında atış yapılmasını ve açık artırmadan elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanmasını teklif etti.



Dikeç'in kısa süre içerisinde resminin bulunduğu tuvalde yer alan hedef bölümüne atış yapacağı ve tablonun depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkacağı belirtildi.