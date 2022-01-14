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Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını borsaya bildirdi.

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14/01/2022

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Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Yusuf Erdoğan, transfer görüşmeleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti.

14/01/2022 12:27
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TAGS: Yusuf Erdoğan, trabzonspor
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