Yusuf Hacıoğulları hayatını kaybetti
07/11/2022
Gönyeli’nin sevilen simalarından Yusuf Hacıoğulları yaşamını yitirdi.
Hacıoğulları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Yusuf Hacıoğulları'nın cenazesi yarın Gönyeli Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.
Yusuf Hacıoğulları’nın vefat haberini Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:
GÖNYELİ’NİN KOCA ÇINARI
NAMI DİYAR “ÇOBAN YUSUF”
YUSUF HACIOĞULLARI’NI
KAYBETTİK
BAŞIMIZ SAĞOLSUN.