Yusuf Hacıoğulları hayatını kaybetti

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07/11/2022

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Yusuf Hacıoğulları hayatını kaybetti

Gönyeli’nin sevilen simalarından Yusuf Hacıoğulları yaşamını yitirdi.

Hacıoğulları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Yusuf Hacıoğulları'nın cenazesi yarın Gönyeli Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gönyeli Mezarlığı'na defnedilecek.

Yusuf Hacıoğulları’nın vefat haberini Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Amcaoğlu’nun paylaşımı şöyle:

GÖNYELİ’NİN KOCA ÇINARI

NAMI DİYAR “ÇOBAN YUSUF”

YUSUF HACIOĞULLARI’NI

KAYBETTİK

BAŞIMIZ SAĞOLSUN.

07/11/2022 19:25
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TAGS: Yusuf Hacıoğulları hayatını kaybetti
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